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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "خلية شقة الهرم" لـ 30 مارس

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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "خلية شقة الهرم" لـ 30 مارس تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "خلية شقة الهرم" لـ 30 مارس

مصراوي Masrawy

03:31 م الثلاثاء 23 مارس 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في القضية 79 أمن دولة، والمقيدة برقم 536 جنايات شرق عسكرية، والمعروفة بـ "خلية شقة الهرم"، لجلسة 30 مارس الجاري لاستكمال الإجراءات.

كانت النيابة العسكرية، أصدرت قرارًا رسميًّا بإحالة المتهمين في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا ومقيدة برقم 536 لسنة 2020 جنايات شمال عسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية شقة الهرم"، إلى المحكمة العسكرية لاتهامهم بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

كشفت التحقيقات قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبيني لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفرت عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.

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