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ضبط المتهم بسرقة مطبعة بمنطقة باب الشعرية

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ضبط المتهم بسرقة مطبعة بمنطقة باب الشعرية ضبط المتهم بسرقة مطبعة بمنطقة باب الشعرية

مصراوي Masrawy

03:16 م الثلاثاء 23 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

ألقى رجال المباحث بمديرية القاهرة، القبض على عاطل وراء سرقة مبلغ مالي من داخل مطبعة في باب الشعرية.

تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة، من صاحب مطبعة كائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل درج المكتب بالمطبعة ملكه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكابها عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته مبلغ مالي من متحصلات الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأقر بإنفاقه باقي المبلغ المالي المُستولى عليه على متطلباته الشخصية، باستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة.

وأضاف أنه يقوم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة " وأنه ارتكب عدد 4 سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط كافة المتعلقات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وقرروا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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