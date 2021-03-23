أبرزها تنفيذ 51 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام على مدار يوم

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مصراوي Masrawy

كتب-سامح غيث:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 29 قطعة سلاح ناري، بحوزة 22متهم.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملة في تنفيذ 51332 حكم قضائي متنوع، بإجمالي 5850 محكوم عليهم.

كما أسفرت جهود الحملات في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط تشكيل عصابي، ضم 4 متهمين، ارتكبوا 5 حوادث سرقة متنوعة.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبطت الحملة 136 قضية مخدرات، بإجمالي 144 متهمًا، 15 متهمًا؛ لممارستهم أعمال البلطجة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.