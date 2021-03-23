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إحباط ترويج 25 ألف عبوة زيت طعام ومستحضرات طبية فاسدة في الإسكندرية

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إحباط ترويج 25 ألف عبوة زيت طعام ومستحضرات طبية فاسدة في الإسكندرية إحباط ترويج 25 ألف عبوة زيت طعام ومستحضرات طبية فاسدة في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

02:55 م الثلاثاء 23 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

أحبطت شرطة بمديرية أمن الإسكندرية، محاولة ترويج 16 ألف عبوة زيت طعام غير مطابقة للمواصفات القياسية، و8655 عبوة مستحضرات طبية بيطرية منتهية الصلاحية.

معلومات إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، أفادت قيام بعض المصانع بدائرة قسم شرطة الدخيلة بإنتاج منتجات غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة وطرحها للبيع بالأسواق؛ لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، تم توجيه حملة تموينية، أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة زيت الطعام بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بحوزته 16416 عبوة زيت طعام غير مطابقة للمواصفات القياسية، مدون عليها بيانات تجارية وهمية وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية معدة للبيع.

كما ضبطت الحملة، المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وتصنيع المستحضرات الطبية البيطرية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بحوزته 8655 عبوة مستحضرات طبية بيطرية غير مطابقة للمواصفات القياسية ومنتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستخدام – 2100 عبوة من مستلزمات الإنتاج "مسحوق بودرة – مواد كيماوية" مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية – كمية كبيرة من مستلزمات الإنتاج معدة للتعبئة.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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