إلغاء قرار إخلاء سبيل مالك برج الدائري المحترق وتأييد استمرار حبسه

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد الصاوي:

أكد محمد عبد العزيز مطر، محامي مالك برج الدائري المحترق، أن قاضى غرفة المشورة بمحكمة شمال الجيزة، قضى بقبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل المتهم، وتأييد استمرار حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

واستأنفت النيابة العامة على قرار قاض المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، والذي تضمن إخلاء سبيل مالك عقار الدائري المحترق بكفالة 5 ملايين جنيه، لاتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية دون ترخيص، وتشييد بناء دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وكانت الأجهزة المختصة أنهت عملية تفجير برج الدائري، بواسطة الديناميت، وسقط البرج مكانه دون ميله على الطريق الدائري أو العمارات المجاورة لتُكلل عملية الإزالة بالنجاح.

ورفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع محافظة الجيزة مخلفات هدم العقار المحترق، بعد مرور أكثر من 40 يومًا على التهام النيران له.

وقال أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة ليس لها أي علاقة بالتعويضات للمالكين، وأن صاحب العقار هو المسؤول عن ذلك الأمر.

وأضاف راشد أن العقار الذي تم هدمه مخالف وسبق أن صدر بحقه قرار إزالة، ولكن صاحبه تقدم بطلب تصالح وقوبل بالرفض.

الاستئناف تلغي إخلاء سبيل مالك برج الدائري المحترق وتؤيد استمرار حبسه