الاقتصادية تقضي بتغريم قناة النهار مليون جنيه لصالح عارضة الأزياء ميرهان هشام

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بتغريم قناة النهار مليون جنيه لصالح عارضة الأزياء ميرهان هشام، بحسب محاميها هيثم عباس.

وقال المحامي هيثم عباس في تصريحات لمصراوي، إنه طالب بتعويض قدره 10 ملايين جنيه من قناة النهار تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكلته جراء نشر فيديو يسيء لها على قناتها بموقع يوتيوب.

ويُعد الحكم الصادر أوليًا، ويحق لقناة النهار الاستئناف عليه.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قضت بانقضاء الدعوى المقامة من ميرهان هشام ضد تامر أمين، مذيع قناة النهار، بتهمة السب والقذف بالتصالح بين الطرفين.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 47954 لسنة 2019، التي أقامها المستشار هيثم عباس، أن الإعلامي تامر أمين تناول علاقة موكلته ميرهان هشام بلاعب المنتخب عمرو وردة، ووجه إليها حديثًا اعتبره سبًا وقذفًا في حقها، وبإعلانه لهذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيًا على وسائل التواصل الاجتماعي.