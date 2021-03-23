النيابة تصرح بدفن جثث ضحايا حادث تصادم الطريق الأوسطي بـ 6 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

صرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم، واستعلمت عن الحالة الصحية لـ 5 آخرين أصيبوا في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالطريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر.

وفتحت النيابة العامة تحقيق مع السائق المتهم حيث وجهت له تهمة القتل والإصابة الخطأ، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وعلى الفور انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نُقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى وتم القبض على سائق النقل المتسبب في الواقعة، وجرى رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في مدينة 6 أكتوبر بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات وتم إزالة حطام الحادث بالكامل.