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ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج المستلزمات الطبية في الإسكندرية

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ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج المستلزمات الطبية في الإسكندرية ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج المستلزمات الطبية في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

01:19 م الثلاثاء 23 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

داهمت شرطة والتجارة الداخلية ، مصنع بدون ترخيص بالإسكندرية لإنتاج المستلزمات الطبية غير مطابقة للمواصفات بداخله كمية كبيرة من المستلزمات.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع وتغليف الغيارات الطبية ، كائن بدائرة قسم ثالث المنتزة؛ بمزاولة نشاط غير المشروع في مجال الغش التجاري من خلال تصنيع وتعبئة المستلزمات الطبية غير المعقمة والتي تستخدم في علاج الجروح والعمليات الجراحية غيارات طبية – شاش طبي – أربطة طبية وغير مطابقة للمواصفات الطبية داخل مصنعه بدون ترخيص من الجهات المعنية.

وأكدت التحريات قيام صاحب المصنع بتستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بقصد طرحها للبيع بالأسواق بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم تستهداف المصنع وضبطه وعثر بالمصنع على 33700 عبوة من الغيارات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية بدون بيانات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائي مُعد للبيع – 40100 لفة شاش طبية مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر معدة للتجهيز والتغليف – 200 كيلو جرام من القطن مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر معدة للتجهيز والتغليف – 500 عبوة رباط طبي ضاغط بدون بيانات تجارية وغير مطابق للمواصفات القياسية منتج نهائى معدة للبيع.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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