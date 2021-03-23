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ضبط تُجار مخدرات بحوزتهم 75 طربة حشيش في أسيوط والدقهلية

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ضبط تُجار مخدرات بحوزتهم 75 طربة حشيش في أسيوط والدقهلية ضبط تُجار مخدرات بحوزتهم 75 طربة حشيش في أسيوط والدقهلية

مصراوي Masrawy

01:10 م الثلاثاء 23 مارس 2021

كتب- علاء عمران و سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني – الأمن العام – الأمن المركزي بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، أفادت قيام شخصين، لهما معلومات جنائية بالاتجار في مخدر الحشيش والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة الغنايم مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة مركز شرطة الغنايم وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش- عدد من الطلقات النارية– 2 خزينة بندقية آلية – فرد خرطوش - عدد من الطلقات ذات العيار – مبلغ مالي- 5 هواتف محمولة – 2 سيارة.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني – الأمن العام – الأمن المركزي بالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة نشاط عدد من العناصر الإجرامية من متجري المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة منية النصر.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصرين من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما 60 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض – ميزان.

ونجحت مكافحة المخدرات في ضبط شخصين وبحوزتهما 15 طربة لمخدر الحشيش– 10 لفافة لمخدر البانجو– مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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