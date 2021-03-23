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قافلة خدمية وطبية تجوب قرى سوهاج ضمن مبادرة "حياة كريمة"

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قافلة خدمية وطبية تجوب قرى سوهاج ضمن مبادرة "حياة كريمة" قافلة خدمية وطبية تجوب قرى سوهاج ضمن مبادرة "حياة كريمة"

مصراوي Masrawy

01:09 م الثلاثاء 23 مارس 2021

كتب -علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين بنطاق محافظة سوهاج.

وقامت القافلة بتوزيع المساعدات العينية بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد.

ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

جاء ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين وتعظيماً لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

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