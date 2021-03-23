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بمناسبة عيد الأم .. الداخلية تواصل احتفالاتها بالمرأة المصرية

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بمناسبة عيد الأم .. الداخلية تواصل احتفالاتها بالمرأة المصرية بمناسبة عيد الأم .. الداخلية تواصل احتفالاتها بالمرأة المصرية

مصراوي Masrawy

01:09 م الثلاثاء 23 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية، احتفاليات بأندية الشرطة بمختلف المحافظات لتكريم الأمهات والزوجات من أسر الشهداء، فضلاً عن تقديم الهدايا والورود، وقضاء يوم ترفيهي معهم.

وفي ذات السياق قامت مديرية أمن الإسكندرية بتوزيع الورود على السيدات بالشوارع والميادين ابتهاجاً بتلك المناسبة ومشاركة الأم المصرية بالاحتفال بعيدها السنوي.

وشملت الاحتفالات مديريات أمن "القاهرة، البحيرة، دمياط، سوهاج.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية وتقديراً للدور الهام للمرأة المصرية وفي ضوء ما يذخر به شهر مارس من كل عام من فعاليات للاحتفاء بمكانة المرأة منها الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

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