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​​"الزراعة" و"إيكاردا" ينفذان يوم تدريبي في محطة البحوث الزراعية بسدس

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​​"الزراعة" و"إيكاردا" ينفذان يوم تدريبي في محطة البحوث الزراعية بسدس ​​"الزراعة" و"إيكاردا" ينفذان يوم تدريبي في محطة البحوث الزراعية بسدس

مصراوي Masrawy

02:00 ص الثلاثاء 23 مارس 2021

كتب- أحمد مسعد:

نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، وأكاديمية البحث العلمي، والمركز الدولي للزراعة في المناطق الجافه "اإيكاردا"، يوم حقل لبرنامج التعاون البحثي المشترك في محطة البحوث الزراعية بسدس.

وشهد فعاليات اليوم الاثنين، وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلًا في مركز البحوث الزراعية، برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس المركز، يرافقه الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور علي أبو سبع المدير العام للمركز الدولي للزراعة في المناطق الجافة "إيكاردا" والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية.

وشمل برنامج اليوم، زيارة البرنامج البحثي للمحاصيل البقولية لمحاصيل الفول البلدي والعدس والحمص، وبرنامج بحوث القمح، حيث أبدى الحضور إعجابهم بالبرامج البحثية والأصناف والسلالات الحديثة من المحاصيل.

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