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ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم المسلح غرب النيجر إلى 137 قتيلاً

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ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم المسلح غرب النيجر إلى 137 قتيلاً ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم المسلح غرب النيجر إلى 137 قتيلاً
السلطات أعلنت الحداد الرسمي لمدة 3 أيام في أنحاء البلاد

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم المسلح غرب النيجر إلى 137 قتيلاً

أفادت حكومة النيجر، بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه مسلحون في منطقة تاهوا جنوب غرب البلاد، الأحد، إلى 137 شخصًا، وفقًا لروسيا اليوم.

وتفصيلاً ، قالت ، في بيان عرضه التلفزيون مساء الاثنين، إن "عدد القتلى من جراء الهجوم الإرهابي في تاهوا ارتفع إلى 137 شخصًا" بعد أن كانت الحصيلة حسب البيانات السابقة عند مستوى 55 قتيلاً.

وأعلنت سلطات النيجر حدادًا يستمر 3 أيام في كامل أنحاء البلاد ابتداءً من 23 مارس.

ودهم مهاجمون يعتقد حسب مصادر مطلعة أنهم من تنظيم "داعش" الإرهابي، الأحد، 3 قرى بمنطقة تاهوا التي تتاخم مالي.

وينشط الفرع المحلي التابع للتنظيم في المنطقة وتم تحميله المسؤولية في هجمات سابقة أودت بحياة عشرات المدنيين والجنود.

وتشهد منطقة الساحل بغرب إفريقيا أزمة أمنية حادة يغذيها أيضا متشددون على صلة بتنظيم "القاعدة" وجماعات مسلحة عرقية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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