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أمانة وزراء الداخلية العرب تشيد بمبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية

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أمانة وزراء الداخلية العرب تشيد بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية أمانة وزراء الداخلية العرب تشيد بمبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية
أكدت أنها عكست حرص القيادة على خدمة القضايا العربية والإسلامية العادلة

أمانة وزراء الداخلية العرب تشيد بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان لها أمس عن ارتياحها بشأن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية.

وأضافت الأمانة في بيانها أنها تلقت بارتياح بالغ نبأ المبادرة التي قدمتها المملكة العربية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل إلى حل سياسي في هذا البلد التي تمثل خطوة متقدمة للتسوية السياسية الشاملة، وتعكس جهود المملكة الدؤوبة ومساعيها الخيرة والحميدة في مساعدة الشعب اليمني، والتخفيف من معاناته الإنسانية الكبيرة، وتحقيق الاستقرار والرفاهية لأبنائه، ومؤازرة فعّالة للجهود الدولية المبذولة في سبيل إنهاء الحرب في هذا البلد العزيز.

وثمّنت الأمانة العامة للمجلس عاليًا هذه المبادرة التي تعكس حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله - وحرصهما الدائم على خدمة القضايا العربية والإسلامية العادلة، وجهودهما في مجابهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وأدوارهما المشهودة في تعزيز أواصر الأخوة والمحبة بين الأشقاء في كل البلدان العربية، بما يعكس المكانة التي تتبوأها المملكة العربية السعودية اليوم كموئل حكمة للعرب جميعًا.

وأشارت إلى أنها تأمل التعاطي بجدية كبيرة وإيجابية بناءة مع مضامين هذه المبادرة، التي من شأنها صون دماء اليمنيين وتخفيف معاناتهم وتجنيبهم ويلات الحرب، والمحافظة على وحدة واستقرار الجمهورية اليمنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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