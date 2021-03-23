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"غوتيريش": مبادرة تتوافق مع جهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية

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"غوتيريش": مبادرة السعودية تتوافق مع جهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية "غوتيريش": مبادرة تتوافق مع جهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية
أكد دعمه الكامل لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل بالبلاد

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ترحيبه بمبادرة المملكة العربية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتزامها مع اليمنية الشرعية بوقف إطلاق النار في اليمن.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمس مع مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بشأن الوضع في اليمن.

وأكد غوتيريش خلال الاتصال دعمه لمبادرة السعودية، والتوصل إلى حل سياسي شامل، مفيدًا بأن هذه المبادرة تتوافق مع مبادرات الأمم المتحدة، وجهودها في هذا الجانب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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