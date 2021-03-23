أخبار عاجلة

"أمانة تبوك" تصدر بياناً إلحاقياً بنتائج تحقيقات نفايات "شاطيء حقل".. وتكشف الحقيقة -
ميانمار.. حصيلة قتلى إطلاق الجيش على المتظاهرين ترتفع إلى 91 -
كاتبة تحذر الرجل: إياك أن تحاول مجاملة امرأة بهذه الجملة -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

النيجر: ارتفاع قتلى هجوم على قرى حدودية مع مالي إلى 137 شخصا

Print
النيجر: ارتفاع قتلى هجوم على قرى حدودية مع مالي إلى 137 شخصا النيجر: ارتفاع قتلى هجوم على قرى حدودية مع مالي إلى 137 شخصا

مصراوي Masrawy

12:51 ص الثلاثاء 23 مارس 2021

نيامي - (د ب أ):

أعلنت في النيجر أن حصيلة قتلى هجوم مجموعة مسلحة المسلحين عدة قرى في منطقة تاهوا بالقرب من الحدود مع مالي أمس، ارتفعت إلى 137 مساء اليوم الاثنين.

واقتحم مهاجمون مجهولون قرى منطقة تاهوا أمس الأحد. وكانت حصيلة سابقة قد قدرت عدد القتلى بـ 40 قتيلا.

وقال المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن زكريا، اليوم الاثنين، إنه تم نشر قوات في المنطقة ، وأنها خاضت مواجهة مع المسلحين.

ولم تعرف بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وتنشط العديد من الجماعات المسلحة في النيجر ودول الساحل المجاورة. وقد أعلن بعضها مبايعة تنظيم داعش، بينما ترتبط الأخرى بتنظيم القاعدة.

وتجدر الإشارة إلى أن سيطرة الحكومة على المناطق الصحراوية الواقعة خارج المدن تكاد لا تذكر، وهو وضع تستغله الجماعات الجهادية والشبكات الإجرامية مثل مهربي البشر.

وتشهد المنطقة الحدودية مع مالي هجمات متكررة. وأعلنت الحكومة قبل أسبوع واحد فقط مقتل 58 شخصا على الأقل في هجوم على سوق بمنطقة تيلابيري.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

شبكة عيون الإخبارية