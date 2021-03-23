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أحمد عكاشة: تسمية برنامج "رامز مجنون رسمي" إساءة وتنمر على المرضى النفسيين

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أحمد عكاشة: تسمية برنامج "رامز مجنون رسمي" إساءة وتنمر على المرضى النفسيين أحمد عكاشة: تسمية برنامج "رامز مجنون رسمي" إساءة وتنمر على المرضى النفسيين

مصراوي Masrawy

12:14 ص الثلاثاء 23 مارس 2021

(مصراوي):

أعرب الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية، عن استيائه لما يتداول مؤخرًا حول برنامج رامز جلال هذا العام تحت اسم (رامز مريض نفسي).

وقال عكاشة، في تصريحات صحفية، إن تسمية البرنامج بهذا الاسم لا تصح إطلاقًا، فالعالم كله يتجه إلى إزالة الوصم عن المريض النفسي، مضيفًا أن العنوان يثير السخرية والتنمر على المريض النفسي، كما أنه يجب على القائمين على البرنامج أن يحاربوا لإزالة الوصمة عن المريض النفسي.

وأوضح: "في الأفلام الأجنبية، لا يمكن أن يظهر فيها المريض النفسي وكأنه مادة للسخرية أو الضحك، لأن هذا يعتبر عملًا غير أخلاقيًا أو حضاريًا، ويكفي أن نعرف أن من كل 4 أشخاص موجودين في العالم، يوجد مرض نفسي، وأن عدد المرضى النفسيين في العالم بالمليارات وزاد الرقم مع انتشار جائحة كورونا.

وأضاف عكاشة، أنه من المفترض أن نقف بجانب المريض النفسي، ولا نتنمر عليه أو نسيئ إليه بمثل تلك التسمية، أو تبرير أي تصرف غير طبيعي بأنه مريض نفسي".

واختتم عكاشة: "هذا البرنامج غير علمي، المريض النفسي مثله مثل المريض العادي، لأن معظم الأشياء التي يعاني منها تكون داخلية ولا يعبر عنها، لكن بالفحص يستطيع المتخصصون تحديد إذا كان مريض نفسي أم لا؟، وما يحدث أن صدقت الأخبار أن البرنامج بهذا الاسم يعتبر إهانة شديدة لملايين البشر".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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