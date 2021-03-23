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واشنطن وطرابلس تؤكدان على أهمية انهاء النزاع بليبيا من خلال عملية سياسية شاملة

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واشنطن وطرابلس تؤكدان على أهمية انهاء النزاع بليبيا من خلال عملية سياسية شاملة واشنطن وطرابلس تؤكدان على أهمية انهاء النزاع بليبيا من خلال عملية سياسية شاملة

مصراوي Masrawy

12:13 ص الثلاثاء 23 مارس 2021

واشنطن - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي اليوم الإثنين مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، على أهمية إنهاء النزاع في ليبيا من خلال إطلاق عملية سياسية شاملة، فضلا عن توفير الخدمات العامة الأساسية، وضمان انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية ستجري في 24 ديسمبر المقبل.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي خلال الاتصال على الحاجة للتنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر من العام الماضي، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

يشار إلى حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديدان قد تسلما مقاليد إدارة شؤون ليبيا في السادس عشر من الشهر الجاري ، لتنفيذ وقف اطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة والتمهيد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

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