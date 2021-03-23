"الصحة العالمية" تتحدث عن "فشل كارثي" في مكافحة كورونا بسبب الدول الغنية

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قالت إن التوزيع غير العادل للقاحات بين البلدان يعتبر اعتداء أخلاقيًّا عالميًّا

انتقدت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين الفجوة المتزايدة بين عدد لقاحات فيروس كورونا التي تم حقنها في البلدان الغنية والفقيرة، ووصفت عدم المساواة بأنه "غضب أخلاقي" عالمي، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

وتفصيلاً، أشارت المنظمة بالتحديد إلى تطعيم الشباب المعرَّضين لـ"مخاطر منخفضة جدًّا" للإصابة بمرض "كوفيد 19"، قائلة: "بصراحة، إنهم يكلفون حياة الأشخاص الضعفاء في البلدان منخفضة الدخل"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه من "الصادم" عدم بذل الكثير من الجهد لتجنُّب "فشل أخلاقي كارثي"، يمكن التنبؤ به تمامًا لضمان التوزيع العادل للقاحات في جميع أنحاء العالم. مضيفًا بأن الفجوة "تتزايد كل يوم، وتصبح أكثر غرابة كل يوم".

وتابع حديثه: "إن التوزيع غير العادل للقاحات ليس مجرد اعتداء أخلاقي، بل إنه يهزم نفسه اقتصاديًّا ووبائيًّا. بعض البلدان تتسابق لتطعيم سكانها بالكامل، في حين لا تملك دول أخرى أي شيء. إن الدول الغنية تمنح نفسها إحساسًا زائفًا بالأمن".

وقال رئيس وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة: "إنه كلما زاد انتقال الفيروس من المرجح ظهور المزيد من السلالات، وكلما زاد عدد تلك السلالات التي تظهر زادت احتمالية تفوقها على اللقاحات".

وتم حقن أكثر من 455 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد 19" في 162 منطقة حول العالم - وفقًا لإحصاءات وكالة "فرانس برس" - أُعطي نحو 56 % منها في البلدان مرتفعة الدخل التي تمثل 16 % من سكان العالم.