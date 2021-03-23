أخبار عاجلة

"أمانة تبوك" تصدر بياناً إلحاقياً بنتائج تحقيقات نفايات "شاطيء حقل".. وتكشف الحقيقة -
ميانمار.. حصيلة قتلى إطلاق الجيش على المتظاهرين ترتفع إلى 91 -
كاتبة تحذر الرجل: إياك أن تحاول مجاملة امرأة بهذه الجملة -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"منخفض خماسيني".. الأرصاد تصدر إنذارًا جويًا: أتربة ورياح لحد العاصفة على البلاد

Print
"منخفض خماسيني".. الأرصاد تصدر إنذارًا جويًا: أتربة ورياح لحد العاصفة على البلاد "منخفض خماسيني".. الأرصاد تصدر إنذارًا جويًا: أتربة ورياح لحد العاصفة على البلاد

مصراوي Masrawy

10:34 م الإثنين 22 مارس 2021

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عاجل لها، تحت عنوان "إنذار جوي"، إنه اعتبارًا من الساعة 11 مساء اليوم الاثنين، حتى الساعة 8 مساء غدًا الثلاثاء، ستشهد البلاد نشاط رياح مثير للرمال والأتربة يصل إلى حد العاصفة، قادمة من ليبيا.

وأضافت الهيئة أن سرعة الرياح ستصل إلى 50 كيلو في الساعة، ما يؤدي لتدهور الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والسريعة.

أما بالنسبة للملاحة البحرية، ستكون حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج 3.5 متر، والأحمر مضطرب وارتفاع الموج 4 أمتار، منطقة خليج السويس مضطرب وارتفاع الموج 5 أمتار.

اقرأ أيضًا..

فرص أمطار ورياح تصل للعاصفة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الأحد المقبل

163664640_4164874533547210_3507668272722511422_o

Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

شبكة عيون الإخبارية