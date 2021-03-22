"الصحة العالمية": العدد الأسبوعي لوفيات "كورونا" يرتفع بعد تراجع دام 6 أسابيع

★ ★ ★ ★ ★

قالت إنها "علامة مقلقة" وترجع جزئيًا إلى انتشار سلالة متحورة من الفيروس

قالت خبيرة بارزة في منظمة الصحة العالمية معنية بجائحة فيروس كورونا إن العدد الأسبوعي للوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع مرة أخرى، وهي "علامة مقلقة" بعد نحو ستة أسابيع من التراجع.

وذكرت الدكتورة ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، أن الزيادة في عدد حالات الوفاة بالفيروس جاءت بعد الأسبوع الخامس على التوالي من زيادة حالات الإصابة المؤكدة في جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة المسجلة ارتفع في أربعة من أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة، على الرغم من وجود اختلافات كبيرة داخل كل إقليم.

وأبلغت "فان كيرخوف" الصحفيين بأنه "في الأسبوع الماضي، زادت حالات الإصابة بنسبة 8 بالمائة... في أوروبا، النسبة بلغت 12 بالمائة، وهذا مدفوع بزيادة في العديد من البلدان".

وأوضحت أن الزيادة ترجع جزئيًا إلى انتشار سلالة متحورة من الفيروس ظهرت للمرة الأولى في بريطانيا، وتنتشر حاليًا في الكثير من الأماكن الأخرى، بما فيها أوروبا الشرقية.

وتابعت "فان كيرخوف" أن منطقة جنوب شرق آسيا سجلت قفزة بنسبة 49 بالمائة من أسبوع لآخر في حالات الإصابة المؤكدة، بينما سجلت منطقة غرب المحيط الهادي زيادة بنسبة 29 بالمائة بسبب الفلبين. وشهدت منطقة شرق البحر المتوسط ارتفاع حالات الإصابة بنسبة 8 بالمائة، في حين انخفض عدد الحالات المبلغ عنها في الأمريكتين وإفريقيا.

وأضافت الخبيرة "فان كيرخوف": "أريد أن أذكر أنه مرت ستة أسابيع تقريبًا حيث شهدنا انخفاضًا في الوفيات.. والأسبوع الماضي، بدأنا نشهد زيادة طفيفة في الوفيات في جميع أنحاء العالم، وهذا أمر متوقع إذا رأينا حالات إصابة متزايدة. لكن هذه أيضًا علامة مقلقة".