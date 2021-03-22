الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الصيني يبحثان مجموعة من القضايا الدولية

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مصراوي Masrawy

موسكو - (أ ش أ):

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محادثات مع نظيره الصيني وانج يي، حول مجموعة من القضايا الدولية وسير العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأفادت الخارجية الروسية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، بأن الوزيرين أطلعا بعضهما بعضا - خلال اللقاء، الذي جرى في مدينة جويلين الصينية - على مستوى سير علاقات كل من روسيا والصين مع الولايات المتحدة، كما بحثا مجموعة من القضايا الملحة للأجندة العالمية.

وأوضح البيان أن الطرفين تطرقا إلى مسألة التعاون في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، والأوضاع في كل من أفغانستان وميانمار، وقضية الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "اللقاء جرى في أجواء من الثقة والصداقة وأكدت وحدة المواقف إزاء المواضيع التي تم بحثها"، مضيفة أن المحادثات ستستمر غدا الثلاثاء.

وبدأ لافروف اليوم زيارة عمل إلى الصين حيث من المقرر أن يناقش مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك تنسيق السياسة الخارجية بين البلدين.