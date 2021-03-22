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الصين ترد على الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على 10 أفراد و4 كيانات

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الصين ترد على الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على 10 أفراد و4 كيانات الصين ترد على الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على 10 أفراد و4 كيانات
بعد الاتهامات الأوروبية لبكين بانتهاك حقوق الأقليات المسلمين بإقليم شينجيانغ

الصين ترد على الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على 10 أفراد و4 كيانات

فرضت الصين عقوبات على الاتحاد الأوروبي رداً على العقوبات الأوروبية ضد بكين بسبب سياساتها تجاه الأيغور المسلمين في إقليم شينجيانغ شمال غربي الصين، وفق اليوم.

وقالت وزارة الخارجية اليوم الاثنين، إنها فرضت عقوبات على 10 أشخاص، بينهم 5 أعضاء في البرلمان الأوروبي و5 سياسيين وعلماء في هولندا وبلجيكا وألمانيا والسويد وليتوانيا.

ويحظر على هؤلاء الأشخاص دخول أراضي البر الرئيس الصيني، إضافة إلى هونغ كونغ وماكاو، إلى جانب منع أي جهات على صلة بهم من ممارسة الأعمال في الصين.

وفرضت الصين عقوبات على 4 كيانات، هي لجنة الشؤون السياسية والأمنية في مجلس الاتحاد الأوروبي واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ومعهد ميركاتور للدراسات الصينية في ألمانيا ومؤسسة "تحالف الديمقراطيات" في الدنمارك.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا قد فرضت عقوبات على الصين اليوم الاثنين، متهمة إياها بانتهاك حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ الذي يقطنه المسلمون الأيغور.

وترفض الصين الاتهامات بشأن انتهاك حقوق الأقليات، قائلة إن تلك الاتهامات "لا أساس لها".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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