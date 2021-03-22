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شاهد.. حريق يدمر آلاف المساكن بمخيمات اللاجئين الروهينغا ببنغلادش

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"دونوفان" قالت إن النار امتدت إلى ملاجئ ومراكز صحية ومنشآت أخرى

شاهد.. حريق يدمر آلاف المساكن بمخيمات اللاجئين الروهينغا ببنغلادش

قال مسؤولون وشهود، إن حريقاً ضخماً اندلع في مخيمات اللاجئين الروهينغا في جنوب بنغلادش، اليوم الاثنين، ودمر آلاف المساكن، حسب اليوم.

وتفصيلاً، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، لويز دونوفان، في كوكس بازار حيث يعيش أكثر من مليون لاجئ في أكواخ متداعية: "خدمات الإطفاء وفرق الإنقاذ والمكافحة ومتطوعون موجودون في المكان لمحاولة السيطرة على الحريق والحيلولة دون امتداده".

وأضافت "دونوفان" : "شركاء لنا في الإغاثة الإنسانية حشدوا مئات المتطوعين من مخيمات مجاورة لدعم الجهود المبذولة وكذلك مركبات إجلاء ومعدات، الجهود جارية لإقامة عوازل حريق لمنع امتداد النيران إلى مخيمات أخرى".

وتابعت: "حتى الآن النار امتدت إلى ملاجئ ومراكز صحية ومراكز توزيع ومنشآت أخرى".

وقال لاجئون روهينغا في المخيمات: إن النار أتت على منازل كثيرة وإن عدداً من السكان لقوا حتفهم.

ومن جهته، أوضح محمد شمس الدجى، نائب مسؤول حكومة بنغلادش عن اللاجئين "نحاول السيطرة على الحريق".

ويعيش في المخيمات أكثر من مليون من لاجئي الروهينغا فر معظمهم من ميانمار في عام 2017 أمام حملة بقيادة الجيش قالت الأمم المتحدة إنها ترقى إلى الإبادة الجماعية، وهو اتهام تنفيه ميانمار.

شاهد.. حريق يدمر آلاف المساكن بمخيمات اللاجئين الروهينغا ببنغلادش

شاهد.. حريق يدمر آلاف المساكن بمخيمات اللاجئين الروهينغا ببنغلادش

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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