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قال إن الحوثيين الآن أمام اختبار حقيقي لمدى التزامهم بمصالح الشعب اليمني

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تأييده للمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية اليوم للحل في اليمن.

وتفصيلاً، اعتبر أبو الغيط أن "المبادرة تمثل خطوة إيجابية نحو تسوية شاملة في اليمن، وأنها تعكس صدق نوايا السعودية، وسعيها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني من جراء استمرار الحرب"، حسب "روسيا اليوم".

وأضاف بأن "النقاط الأساسية في المبادرة تمثِّل نقطة انطلاق لحوار سياسي شامل، وأنها تمثل معالجة متوازنة لشواغل مختلف الأطراف، بما في ذلك الطرف الحوثي".

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة عن أبو الغيط قوله إن "فتح مطار صنعاء لطالما كان مطلبًا حوثيًّا، وأن تناول المبادرة هذا المطلب يؤكد توازنها".

وأشار إلى أن "الكرة الآن في ملعب جماعة الحوثي، وأنهم أمام اختبار حقيقي لمدى التزامهم بمصالح الشعب اليمني".

وطالب الجماعة بـ"تنحية أية مصالح خاصة أو أجندات خارجية، والنظر إلى الفرصة التي تنطوي عليها المبادرة من أجل رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني، والشروع في حوار سياسي شامل يُنهي الأزمة".