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المحكمة العليا في الولايات المتحدة تنظر في عقوبة الإعدام لمفجر ماراثون بوسطن

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المحكمة العليا في الولايات المتحدة تنظر في عقوبة الإعدام لمفجر ماراثون بوسطن المحكمة العليا في الولايات المتحدة تنظر في عقوبة الإعدام لمفجر ماراثون بوسطن

مصراوي Masrawy

10:40 م الإثنين 22 مارس 2021

واشنطن - (د ب أ):

قالت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الاثنين، إنها ستنظر في إعادة عقوبة الإعدام لمنفذ ماراثون بوسطن جوهر تسارنييف، حيث قبلت استئنافا قدمته إدارة ، بحسب صحيفة نيويورك ديلي نيوز.

وكان تسارناييف، أحد الإخوة المدانين في الهجوم الإرهابي عام 2013، قد أُلغي بحقه حكم الإعدام في الصيف الماضي بعد أن قضت محكمة استئناف في بوسطن بأن القاضي في محاكمته لم يضمن عدم انحياز هيئة المحلفين ضده.

وتدخلت وزارة العدل التابعة للرئيس السابق دونالد ترامب، التي أعدمت 13 سجينا فيدراليا في الأشهر القليلة الأخيرة الباقية له في منصبه، وطلبت من المحكمة العليا إعادة النظر في القضية. ومن غير الواضح كيف ستتعامل إدارة بايدن مع القضية لأن الرئيس يعارض عقوبة الإعدام.

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