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اعتقال 8 أشخاص في بريطانيا بعد تحول احتجاج ضد مشروع قانون لأعمال عنف

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اعتقال 8 أشخاص في بريطانيا بعد تحول احتجاج ضد مشروع قانون لأعمال عنف اعتقال 8 أشخاص في بريطانيا بعد تحول احتجاج ضد مشروع قانون لأعمال عنف

مصراوي Masrawy

10:36 م الإثنين 22 مارس 2021

لندن - (د ب أ):
ألقت أجهزة الأمن البريطانية القبض على ثمانية أشخاص بعد أن تحولت احتجاجات في العطلة الأسبوعية في مدينة بريستول الإنجليزية ضد مشروع قانون جديد للشرطة، إلى أعمال عنف.
وقالت شرطة افون وسومرست اليوم الاثنين إن ستة أشخاص اعتقلوا بسبب اضطرابات عنيفة بينما ألقي القبض على شخصين لحيازتهما سلاح هجومي خلال الاحتجاج أمس الأحد.
وأدان سياسيون وكبير مسؤولي الشرطة العنف بعد تعرض 21 رجل شرطة للاعتداء أو الإصابة ونقل اثنان منهم إلى المستشفى بعد إصابتهما بكسور في العظام.
كما أصيب أحد رجال الشرطة بثقب في الرئة.
وأظهرت صور ولقطات من موقع الحدث، الذي بدأ في الأصل كمظاهرة سلمية، كتابات مناهضة للشرطة على جدران المباني، وإضرام النيران في حافة صغيرة تابعة للشرطة.
وقال كبير مسؤولي الشرطة آندي مارش إن "العنف والدمار الوحشي" لا علاقة لهما بالاحتجاج، بل هما من صنع "أولئك الذين يبحثون عن عذر لاثارة الفوضى".
ووصف رئيس الوزراء بوريس جونسون العنف بأنه "غير مقبول على الإطلاق"
وقال في تصريحات لوسائل الإعلام "من الواضح أن من حق المواطنين الاحتجاج في هذه البلاد ولكن يتعين عليهم الاحتجاج بشكل سلمي وقانوني".
كما وصفت وزيرة الداخلية بريتي باتيل مشاهد العنف بأنها "غير مقبولة" وأكدت خلال استجواب في البرلمان أنه لن يتم التسامح مع "البلطجة والإخلال بالنظام".
وتصاعدت التوترات بين الشرطة والبريطانيين في الأسابيع الأخيرة.
وهناك مشروع قانون جديد يشق طريقه حاليا عبر البرلمان البريطاني يمكن أن يمنح الشرطة مزيدا من الصلاحيات أثناء الاحتجاجات.
وينص القانون المقترح على جريمة جديدة تتمثل في "التسبب في إزعاج عام عن قصد أو عن إهمال"، والذي قد يؤدي إلى مواجهة الأشخاص لعقوبة السجن أو الغرامة إذا ثبتت إدانتهم، وهتف المتظاهرون في بريستول بمعارضتهم للتشريع.

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