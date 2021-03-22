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بحضور المسحل وتحت إشراف "رينارد" .. الأخضر يدشن معسكر الرياض

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فيما اكتفى بخاري بتمارين استرجاعية برفقة الجهاز الطبي

بحضور المسحل وتحت إشراف

انتظم لاعبو السعودي الأول لكرة القدم ، اليوم الاثنين ، في المعسكر الإعدادي الذي يُقام حاليًا في العاصمة الرياض، استعدادًا لمواجهة منتخب الكويت وديًا، ومنتخب فلسطين، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال مدة أيام (FIFA) في شهر مارس الجاري.


واستهل لاعبو "الأخضر" المعسكر بإجراء فحص فيروس كوفيد-19، والتي أظهرت سلامتهم ماعدا اللاعب عبد الله الحمدان، التي ظهرت نتيجته إيجابية، وفي ضوء ذلك استُبعد .


ميدانيًا، دشّن الأخضر اليوم تدريباته وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل الذي اجتمع باللاعبين قبل بداية الحصة التدريبية، مؤكدًا أهمية المرحلة الحالية ومتمنيًا لهم التوفيق في مواصلة تحقيق الأهداف.


وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب جامعة الملك سعود تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، التي بدأت بتمارين الإحماء ثم تمارين استرجاعية متنوعة، فيما اكتفى حارس المرمى أمين بخاري بتمارين استرجاعية برفقة الجهاز الطبي لشعوره بألم في منطقة الحوض إثر تعرضه للإصابة في مشاركته الأخيرة مع فريقه.

بحضور المسحل وتحت إشراف

بحضور المسحل وتحت إشراف

بحضور المسحل وتحت إشراف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية