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الكويت تعلن عن إجراءات جديدة للمسافرين القادمين ممن تلقوا لقاح كورونا

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قررت الاكتفاء بشهادة تسجيل بالجامعة للمبتعثين للاستثناء من الحجر المؤسسي

الكويت تعلن عن إجراءات جديدة للمسافرين القادمين ممن تلقوا لقاح كورونا

أعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي اليوم عبر "تويتر" عن إعفاء المسافرين القادمين إلى الكويت ممن تلقوا لقاح كورونا المعتمد لدى البلاد من تطبيق الحجر المؤسسي من بعض الفئات، حسب اليوم.

وتفصيلاً، أوضح مركز التواصل الحكومي، أنه يُعفى من تطبيق الحجر المؤسسي المقرر للقادمين إلى البلاد الفئات التالية:

- من حصل على جرعتين ومضى على الجرعة الثانية أكثر من أسبوعين.

- من حصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من خمسة أسابيع.

- من تعافى من الإصابة بفيروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من أسبوعين.

ويطبق عليهم الحجر المنزلي لمدة 7 أيام في حال إجراء فحص PCR في اليوم السابع من الوصول يثبت الخلو من الإصابة بفيروس كورونا.

قرر مجلس الوزراء الكويتي الاكتفاء بشهادة تسجيل وقيد صادرة من الجامعة للطلبة الدارسين بالخارج للاستثناء من الحجر المؤسسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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