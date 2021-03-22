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"العيسى" يبحث مع وزيرة الخارجية البوسنية آليات التعاون بين بلادها ورابطة العالم الإسلامي

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"العيسى" يبحث مع وزيرة الخارجية البوسنية آليات التعاون بين بلادها ورابطة العالم الإسلامي "العيسى" يبحث مع وزيرة الخارجية البوسنية آليات التعاون بين بلادها ورابطة العالم الإسلامي
ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خلال استقبالها بمكتبه

استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مكتبه نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة خارجية البوسنة والهرسك الدكتورة بصيرة توركوفيتش.

وعبّرت الدكتورة بصيرة عن تقديرها لزيارة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي على رأس وفد رفيع المستوى من مختلف القيادات الدينية من العالم الإسلامي وغيره إلى سربنينيتشا، والدور المقدم لتعزيز السلام الديني والحضاري.

وبحث الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي مع الدكتورة توركوفيتش آليات التعاون بين البوسنة والرابطة في الموضوعات كافة ذات الاهتمام المشترك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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