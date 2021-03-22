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واشنطن تهدد طهران: ستدفع ثمنا باهظا إذا تجاوزت الخطوط الحمراء

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واشنطن تهدد طهران: ستدفع ثمنا باهظا إذا تجاوزت الخطوط الحمراء واشنطن تهدد طهران: ستدفع ثمنا باهظا إذا تجاوزت الخطوط الحمراء

مصراوي Masrawy

10:29 م الإثنين 22 مارس 2021

وكالات:

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، أن إيران "ستدفع ثمنا باهظا" إذا تجاوزت الأخيرة "الخطوط الحمراء".

وقال ساليفان، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، اليوم الاثنين إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن يأخذ تهديدات إيران ضد مصالحنا على محمل الجد".

وتابع أن " واشنطن تتخذ الخطوات الضرورية لضمان أمنها".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" أكدت أن الحرس الثوري الإيراني بحث احتمال شن ضربة على قاعدة "فورت ماكنير" العسكرية الأمريكية الواقعة في واشنطن مع استهداف مسؤولين بارزين في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

وقال مسؤولان استخباراتيان أمريكيان لـ"أسوشيتد برس"، حسب تقرير نشرته اليوم الأحد، ونقلته " اليوم"، إن وكالة الأمن القومي اعترضت في شهر يناير رسائل أشارت إلى أن الحرس الثوري الإيراني بحث في يناير 2021 تدبير هجوم على قاعدة "فورت ماكنير" على غرار حادث استهداف مدمرة "USS Cole"، التي تعرضت في أكتوبر عام 2000 لتفجير نفذه انتحاري من على متن قارب توقف إلى جانب السفينة الحربية في ميناء عدن اليمني ما أدى إلى مقتل 17 بحارا.

كما كشفت الاستخبارات أيضا عن تهديدات بقتل نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي، الجنرال جوزيف مارتن، وخطط للتسلل ومراقبة القاعدة، وفقا للمسؤولين، الذين تحدثا شريطة عدم ذكر عن هويتيهما لأنهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام.

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