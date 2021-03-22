تبدأ بعد دقائق.. الأرصاد تصدر إنذارًا جويًا: رياح وأتربة لحد العاصفة على البلاد

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عاجل لها، تحت عنوان "إنذار جوي"، إنه اعتبارًا من الساعة 11 مساء اليوم الاثنين، حتى الساعة 8 مساء غدًا الثلاثاء، ستشهد البلاد نشاط رياح مثير للرمال والأتربة يصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق من غرب البلاد (سيوة - السواحل الغربية- الصحراء الغربية) يمتد إلى الداخل مع ساعات نهار الثلاثاء.

وأضافت الهيئة أن سرعة الرياح ستصل إلى 50 كيلو في الساعة، مما يؤدي لتدهور الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والسريعة.

أما بالنسبة للملاحة البحرية، ستكون حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج 3.5 متر، والأحمر مضطرب وارتفاع الموج 4 أمتار، منطقة خليج السويس مضطرب وارتفاع الموج 5 أمتار.

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