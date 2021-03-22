"من 10 مليمات لجنيه".. محافظة القاهرة تكشف حقيقة زيادة رسوم فواتير الكهرباء والمياه

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال اللواء إبراهيم، عوض، المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة، إن ما تردد بشأن اعتزام المحافظة رفع الرسوم على فواتير الكهرباء والمياه من 10 مليمات إلى جنيه على كل فاتورة، غير صحيح.

وأضاف عوض، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن هذه المعلومات المتداولة بشأن زيادة الرسوم على فواتير الكهرباء والمياه غير صحيحة.

وشدد متحدث العاصمة، على ضرورة استقاء الأخبار المتعلقة بالمحافظة من خلال المصادر الرسمية لها وتتمثل في بيانات المحافظة أو أجهزتها الإعلامية الرسمية أو موقع بوابة العاصمة.