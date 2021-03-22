أخبار عاجلة

"أمانة تبوك" تصدر بياناً إلحاقياً بنتائج تحقيقات نفايات "شاطيء حقل".. وتكشف الحقيقة -
ميانمار.. حصيلة قتلى إطلاق الجيش على المتظاهرين ترتفع إلى 91 -
كاتبة تحذر الرجل: إياك أن تحاول مجاملة امرأة بهذه الجملة -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​"كتلتان هوائيتان".. الأرصاد تكشف سبب العواصف الترابية التي تشهدها البلاد

Print
​"كتلتان هوائيتان".. الأرصاد تكشف سبب العواصف الترابية التي تشهدها البلاد ​"كتلتان هوائيتان".. الأرصاد تكشف سبب العواصف الترابية التي تشهدها البلاد

مصراوي Masrawy

10:12 م الإثنين 22 مارس 2021

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن العواصف الترابية التي أثيرت اليوم الاثنين، على مناطق من غرب وليبيا تظهر (باللون الوردي) نتيجة كتلتين هوائيتين الأولى ساخنة تسببها جنوبيات منخفض جوي، والثانية باردة نتيجة جبهة باردة مصاحبة لمرتفع جوي، يتقدم تدريجيًا نحو المناطق الحارة من ليبيا، ما يسهل إثارة الرمال هناك.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي طوال الليل حتى الغد، ما يعمل على رفع درجات الحرارة الصغرى، وإثارة الرمال غدًا على مناطق متفرقة تصل إلى حد العاصفة على سيناء والسواحل الشرقية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

شبكة عيون الإخبارية