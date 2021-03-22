ماهر فرغلي يكشف تفاصيل نجاته وإبراهيم عيسى من الموت بسبب "لوكيشن التصوير"

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

كشف ماهر فرغلي، الكاتب والباحث المتخصص في شؤون الإسلام السياسي، تفاصيل نجاته مع الإعلامي إبراهيم عيسى من حادث سقوط "لوكيشن" التصوير عليهما.

وقال فرغلي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نجونا أنا والأستاذ إبراهيم عيسى من الموت بعد أن وقع لوكيشن التصوير، وإصابة مصور ونقله للمستشفى.. الحمد لله".

وكشف فرغلي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه كان يصور حلقة مسجلة مع إبراهيم عيسى بقناة "الحرة" في مقر مدينة الإنتاج الإعلامي للفضائيات الأجنبية بالعجوزة، وأثناء حديثه خلال البرنامج فوجئوا بانهيار اللوكيشن، إلا أنه تحرك هو وعيسى بسرعة ونجحوا في الفرار في اللحظة الأخيرة.

وتابع فرغلي: "ورغم ذلك سقط اللوكيشن على مصور وأصابه، كما انكسرت الكاميرا تماما بعد سقوطه عليها، ما تسبب في تهشمها".