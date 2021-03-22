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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الشديدة خلال شهر رمضان المبارك، مشددًا على أن الأساس هو منع التجمعات، مضيفًا: "أنصح بألا يتم إقامة عزومات كبيرة وإذا كان لابد من ذلك علينا اتباع الإجراءات الاحترازية بأن يتم التباعد بشكل كبير بين الضيوف وأن يتم تناول الطعام في أطباق فويل، وأن نلتزم بالكمامات وأن نقيم الموائد في الهواء الطلق أو الأماكن المفتوحة.

وأضاف الحداد في بث مباشر عبر صفحة "مصراوي" على موقع التواصل "فيسبوك": "الفارق بين الموجات الثلاث لانتشار فيروس كورونا يكمن في أن الفيروس تزداد قوته على الانتشار مع الوقت، مع الأخذ في الاعتبار، أن قوته تخضع للكثير من العوامل، فبعض الأشخاص يكونوا بدون أعراض نهائيًا، ولكن يمكن أن يصيبوا أشخاصًا لديهم ضعف في المناعة، وأشخاص أعراضهم خطيرة جدًا يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، وأشخاص لديهم أعراض مثل تكسير في العظام وغيرها، ولمعرفة الفيصل بين كل هذه الاختلافات علينا أن نعلم أن السن والمناعة وقوة التعرض للفيروس تحدد درجة الإصابة وخطورتها، مؤكدًا أن الكمامة تحمي من خطورة الإصابة، ولو حدثت لن تكون خطيرة".

وحول ما يتردد حول أن الغرب يجرب فينا التطعيمات أو الأمصال، قال الحداد: "كل ما يتردد في هذا الشأن أمر خاطيء تمامًا والدليل أننا لا نستطيع أن نحضره لشرائح كثيرة من المصريين حتى الآن، بينما أغلب الشعوب في الدول العظمى والغربية أخذت المصل وهم في نهاية الأمر ليسوا محتاجين لتجربية المصل، لأن إنتاجه يتم بكميات قليلة ولا يكفيهم هم أنفسهم، كما أنه منتج بشكل تقليدي ولم يتم استخدام تقنيات جديدة أو غريبة في هذا الصدد حتى نخشى على أنفسنا منه".

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