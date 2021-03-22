إطلاق مشروع تحضير مرضى ما قبل العمليات بمجمع الدمام الطبي

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ساهم في تقليل قوائم الانتظار وأدى إلى رفع نسبة الإشغال إلى 97 %

رفع قسم العمليات والتخدير بمجمع الدمام الطبي نسبة إشغال غرف العمليات خلال شهر فبراير2021 إلى 97 %، وذلك بعد إطلاق مشروع وحدة تحضير مرضى ما قبل العمليات الجراحية الذي يشمل عيادات (تحضير المريض وحجز السرير والباطنية لمرضى العمليات الجراحية والتخدير والتثقيف الصحي).

من جهته، ذكر مشرف ومنسق قسم العمليات طلال الزهراني أن المشروع ساهم في تقليل قوائم الانتظار للعمليات في بعض التخصصات من سنة وستة أشهر إلى سبعة أيام فقط؛ وهو ما رفع إحصائية عدد العمليات الجراحية منذ العودة للعمل الكامل في جائحة كورونا في شهر سبتمبر من العام الماضي حتى نهاية شهر فبراير 2021 إلى 3845 عملية. مضيفًا بأن عدد المرضى الذين استفادوا من هذا المشروع وصل إلى 1298 مريضًا.

كما بيّن الزهراني أن هناك فريقًا للتواصل مع مرضى العمليات قبل خمسة عشر يومًا من إجراء العملية للتأكد من جاهزيتهم. وهذا الفريق يعتبر مساندًا لمشروع وحدة تحضير المرضى قبل العمليات؛ إذ يقوم بتجهيز قوائم العمليات، وتنظيم إشغال غرف العمليات بالشكل الصحيح الذي ساهم أيضًا في تسجيل أعلى معدل للعمليات، وهو إجراء 772 عملية في شهر واحد فقط.

الجدير ذكره أن قسم العمليات والتخدير بمجمع الدمام الطبي حصل في عام 2017 على المركز الأول كأفضل أداء على مستشفيات وزارة الصحة.