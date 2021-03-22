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حكومة جيبوتي ترحب بالمبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية

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حكومة جيبوتي ترحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية حكومة جيبوتي ترحب بالمبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية
دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته:

حكومة جيبوتي ترحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

رحبت جمهورية جيبوتي بمبادرة المملكة العربية الشقيقة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل.

وعبّرت جمهورية جيبوتي عن أملها في أن تتجاوب الأطراف اليمنية بشكل إيجابي، وبناء مع هذه المبادرة التي تعكس الرغبة الصادقة للمملكة، بما يحقن دماء الشعب اليمني الشقيق، ويدعم مساعي إحلال السلام في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

ودعت جمهورية جيبوتي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته حيال دعم تلك المبادرة وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما أشادت في الوقت ذاته بالدور الريادي للمملكة في مجال الحفاظ على السلم الإقليمي، وسعيها الدؤوب لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، ورفع المعاناة عن شعبه العزيز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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