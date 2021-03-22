الحزم يتمسك بالصدارة.. والفيحاء يسقط أحد بالخمسة
في ختام الجولة 27 من دوري الأولى
الفيحاء 5 - أحد 2
حافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم على صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، مع ختام الجولة 27، اليوم الاثنين.
حيث تعادل الكوكب مع ضيفه الحزم , متصدر الترتيب , بهدف لمثله.
ونجح الطائي في الوصول إلى النقطة 46 بعد فوزه اليوم على ضيفه النهضة 3-1, فيما تعادل الدرعية مع نجران بدون أهداف, ونجح العدالة في الخروج بنقطة في اللحظات الأخيرة من مباراته مع ضيفه الجيل.
نتائج مباريات الجولة 27
الفيحاء 5 - أحد 2
البكيرية 0 - الجبلين 2
عرعر1 - جدة 1
الخليج 1 - الشعلة 3
الثقبة 0 - الساحل 1
النجوم 0 - هجر1
الكوكب 1 - الحزم1
الدرعية 0 - نجران 0
الطائي 3 - النهضة 1
العدالة 1 - الجيل1