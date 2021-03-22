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إسطبل سعود بن سلمان يمتلك كأس المؤسس

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بعد أن حققها الإسطبل في العامين الماضيين

إسطبل سعود بن سلمان يمتلك كأس المؤسس

تُوج إسطبل الأمير سعود بن سلمان بالنسخة الأصلية لكأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - لجياد الإنتاج المحلي، وذلك بعد حصول الجواد "جوهر الناريز" للكأس للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن حققها الإسطبل في العامين الماضيين عبر الجوادين "مجتاحة" و"ولد أخيل".

لم تكن المنافسة على تاج البطولات (كأس المؤسس) بالسهولة التي يتوقعها بعضهم، حيث كانت الخيل المشاركة من أفضل السلالات والتي لها صولات وجولات في مسابقات الفروسية، حيث دخل 24 جوادًا في القائمة الأولية المشاركة، وضمت القائمة النهائية 12 إسطبلاً دفعت بالأفضل عندها للظفر بآخر بطولات الموسم وأقواها، ليأتي تفوق الجواد (جوهر الناريز) للأمير سعود بن سلمان على جياد أعلى منه تصنيفًا، مثل الجوادين "أبو لاح" لأبناء الشريف هزاع العبدلي و"بأمر الله" للإسطبل الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث كانا مرشحين بقوة لخطف اللقب بحكم أنهما الأعلى تصنيفًا نتيجة للمستويات المميزة التي قدماها في سباقاتهما الماضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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