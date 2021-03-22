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​" للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

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​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث ​" للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

مصراوي Masrawy

09:23 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

وقعت شركة للطيران للخطوط الجوية، بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للخماسي الحديث، بحضور الطيار عمر أبوالعينين رئيس الشركة، والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأوليمبية، من منطلق اهتمام الشركة الوطنية برعاية الشباب المتفوق في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي، وفي إطار المسئولية المجتمعية للشركة التي تضعها على عاتقها في رعاية الألعاب الرياضية، التي تحتاج إلى تسليط الضوء والاهتمام الجماهيري لمؤازرة أبنائها.

وصرح أبوالعينين أنه شرف للشركة الوطنية مصر للطيران دعم أبطالنا المصريين من الشباب المصري، الذين يمثلوا اسم مصر الحبيبة في الخارج.

وقال العريان إنه ليس بجديد عن الناقل الوطني، فهي معروفة باهتمامها الدائم بالرياضة، ورعاية الكوادر الرياضية المميزة التي تستحق رعايتها.

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