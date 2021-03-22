أخبار عاجلة

"أمانة تبوك" تصدر بياناً إلحاقياً بنتائج تحقيقات نفايات "شاطيء حقل".. وتكشف الحقيقة -
ميانمار.. حصيلة قتلى إطلاق الجيش على المتظاهرين ترتفع إلى 91 -
كاتبة تحذر الرجل: إياك أن تحاول مجاملة امرأة بهذه الجملة -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ماليزي" يشتري أقدم تغريدة على "تويتر" بنحو 3 ملايين دولار

Print
"ماليزي" يشتري أقدم تغريدة على "تويتر" بنحو 3 ملايين دولار "ماليزي" يشتري أقدم تغريدة على "تويتر" بنحو 3 ملايين دولار
تتضمن 6 كلمات.. وعمرها قرابة 15 سنة

باع الرئيس التنفذي لشركة "تويتر" جاك دورسي اليوم الاثنين أول تغريدة له في تاريخ منصة التواصل في شكل رمز غير قابل للاستبدال (إن إف تي)، مقابل ما يزيد على 2.9 مليون دولار.

وتغريدة "دورسي" التي قيل فيها: "فقط أقوم بضبط الإعدادات الخاصة بي" هي أول تغريدة له، والأولى عبر المنصة، وكتبها في 21 مارس (آذار) عام 2006.

وأوضح الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "سي نت" كاميرون حجازي أن التغريدة اشتُريت باستخدام العملة المشفرة "إثير" مقابل ما يعادل 2.915.835 دولارًا في وقت البيع، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف بأن المشتري هو شخص مقيم في ماليزيا، وهو الرئيس التنفيذي لشركة لتقنيات "بلوك شين"، تدعى "بريدج أوراكل". ومن المقرر أن يحصل دورسي على 95 في المئة من عائدات البيع، بينما تتلقى "سينت" 5 في المئة.

والرمز غير القابل للاستبدال (إن إف تي) هو نوع من الأصول الرقمية الفريدة التي انتشرت بشكل كبير حتى الآن في عام 2021. ولكل رمز توقيع رقمي خاص به، يعتمد على تقنية "بلوك شين"؛ ما يسمح لأي شخص بالتحقق من أصالة الأصل وملكيته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"أمانة تبوك" تصدر بياناً إلحاقياً بنتائج تحقيقات نفايات "شاطيء حقل".. وتكشف الحقيقة

"أمانة تبوك" تصدر بياناً إلحاقياً بنتائج تحقيقات نفايات "شاطيء حقل".. وتكشف الحقيقة

ميانمار.. حصيلة قتلى إطلاق الجيش على المتظاهرين ترتفع إلى 91

ميانمار.. حصيلة قتلى إطلاق الجيش على المتظاهرين ترتفع إلى 91

كاتبة تحذر الرجل: إياك أن تحاول مجاملة امرأة بهذه الجملة

كاتبة تحذر الرجل: إياك أن تحاول مجاملة امرأة بهذه الجملة

"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد"

"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد"

شبكة عيون الإخبارية