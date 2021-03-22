9  مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أتربة مثارة ورياح وتدنٍّ في مدى الرؤية

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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض والشرقية وعسير والقصيم وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيهات متتالية لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم والدوادمي والقويعية وعفيف والزلفي والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة وتربة ورنية والجموم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين.

ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين.

وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين.

ونبّه المركز أيضًا منطقة تبوك بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة القصيم أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البكيرية والرس وضرية وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين.

ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة سُحبًا رعدية ممطرة حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الجوف أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين. وتشهد كذلك سُحبًا رعدية ممطرة حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين.