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مصدر : الاردن لديه منظومة صحية قوية ولم نصل لمرحلة تحويل المدارس الى مستشفيات

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مصدر : الاردن لديه منظومة صحية قوية ولم نصل لمرحلة تحويل المدارس الى مستشفيات مصدر : الاردن لديه منظومة صحية قوية ولم نصل لمرحلة تحويل المدارس الى مستشفيات

جى بي سي نيوز :- اكد مصدر مطلع ان الاردن لديه منظومة صحية قوية ، ومستشفياتنا بخير .

واضاف في تصريحات صحفية : اننا لم نصل صحيا الى مرحلة تحويل المدارس الى مستشفيات .

من جهته قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان أن الوزارة ستسخر جميع إمكاناتها لمحاربة الفيروس إذا لزم الأمر.

وأكد أن وزارة الصحة لم تطلب رسميًّا من وزارة التربية استخدام المدارس كمستشفيات ميدانية.

وكان مدير صحة الزرقاء خليل الرواحنة اقترح امس الجمعة، استغلال المدارس لاستيعاب مرضى المستجد من الحالات المتوسطة والخفيفة، وتزويد تلك المدارس بأسطوانات أكسجين.

جي بي سي نيوز

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