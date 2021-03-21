قبل موكب المومياوات الملكية.. تعرف على الملك سقنن رع وابنته الملكة أحمس نفرتاري

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أيام قليلة تفصلنا عن إقامة موكب المومياوات الملكية، المقرر له يوم السبت الموافق 3 أبريل المقبل من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

وفيما يلي يستعرض "مصراوي" تاريخ اثنين من أهم المومياوات الملكية التي سيتم نقلهما إلى مقرهما النهائي، وهما مومياء الملك سقنن رع تاعا، ومومياء ابنته الملكة أحمس نفرتاري.

ويعتبر الملك سقنن رع تاعا، من ملوك الأسرة السابعة عشرة، وكان حاكمًا لطيبة (الأقصر حاليًا).

بدأ الملك سقنن رع تاعا حرب التحرير ضد الهكسوس وأكمل الحرب من بعده ابناه الملك كامس والملك أحمس الأول الذي طرد الهكسوس من مصر.

تم العثور على مومياء الملك سقنن رع تاعا داخل تابوت ضخم من خشب الأرز في خبيئة الدير البحري، غرب الأقصر عام 1881.

وتشير الدراسات إلى أن الملك سقنن رع تاعا مات في الأربعينيات من عمره، وأن جمجمته تعرضت للكسر، ما أدى إلى إصابات بالغة برأسه أثناء معاركه ضد الهكسوس.

أما الملكة أحمس نفرتاري فهي ابنة الملك (سقنن رع تاعا)، وتزوجت من أخيها الملك أحمس الأول، أول ملوك الأسرة 18 والدولة الحديثة، وأنجبا العديد من الأبناء، من بينهم الملك أمنحتب الأول الذي خلف أبيه على عرش مصر.

كانت الملكة أحمس نفرتاري ملكة قوية ومؤثرة خلال حياتها، وتم تقديسها مع ابنها أمنحتب الأول في جبانة دير المدينة غرب الأقصر بعد وفاتها.

تم العثور على المومياء الخاصة بها داخل تابوت ضخم من الخشب والكارتوناج بخبيئة الدير البحري غرب الأقصر عام 1881.​