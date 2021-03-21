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القيادة تطمئن على صحة رئيس الوزراء الباكستاني إثر إصابته بـ"كورونا"

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القيادة تطمئن على صحة رئيس الوزراء الباكستاني إثر إصابته بـ"كورونا" القيادة تطمئن على صحة رئيس الوزراء الباكستاني إثر إصابته بـ"كورونا"

القيادة تطمئن على صحة رئيس الوزراء الباكستاني إثر إصابته بـ

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية، للسيد عمران خان، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ إصابة دولتكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لدولتكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وألا تروا أي مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية، للسيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال سمو ولي العهد:"بلغني نبأ إصابة دولتكم بفيروس كورونا المستجد، وأبعث لدولتكم أطيب تمنياتي بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، وألا تروا أي سوء".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية