أسلاك مكشوفة بأعمدة إنارة تهدد حياة الأسر والمارة بـ"بطحاء قريش مكة"

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مطالبات بسرعة معالجة الوضع بما يضمن سلامة الجميع

شكا سكان حي بطحاء قريش بمكة المكرمة من تكشف أسلاك كهرباء أعمدة الإنارة في عددٍ من الشوارع والميادين داخل الحي؛ ما يمكن أن ينجم عنه ضحايا، خصوصًا بين الأطفال الذين عادة ما يلهون ويعبثون بها في جهل تام بالخطر المتربص بهم.

وطالب السكان الجهات المعنية بسرعة التحرك لحماية الأرواح وإزالة الخطر وتأمين تلك المواقع التي تشهد تجمعات بين الفينة والأخرى من الأسر والأطفال والمارة.

وكان عددٌ من المواطنين وثقوا أسلاك الموت المكشوفة بالكثير من الأعمدة التي تسببت في مقتل وإصابة أشخاص ونفوق حيوانات في مناطق عدة بالمملكة في أوقات سابقة.

