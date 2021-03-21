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يعتزم إنشاء منصة تواصل اجتماعي بعد حظره على "فيسبوك" و"تويتر"

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ترامب يعتزم إنشاء منصة تواصل اجتماعي بعد حظره على "فيسبوك" و"تويتر" يعتزم إنشاء منصة تواصل اجتماعي بعد حظره على "فيسبوك" و"تويتر"

مصراوي Masrawy

09:49 م الأحد 21 مارس 2021

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت "فوكس نيوز" التليفزيونية الأمريكية أن الأشخاص التي تفتقد الرئيس السابق دونالد ويتابعون بشكل روتيني الأحداث الجارية، قد يتمكنون قريبًا من الاطلاع المباشر على آرائه عبر الإنترنت مرة أخرى.

وقال جاسون ميلر، متحدث حملة ترامب الانتخابية لعام 2020، لشبكة "فوكس نيوز" إن ترامب يعمل على إنشاء خدمته الخاصة به للتواصل الاجتماعي، حيث قد يتم تشغيلها في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.

ويتم فرض حظر على ترامب من جانب العديد من منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما، تويتر، حيث كان مستخدما غزيرًا بتغريداته، بعد أن قضى فترة طويلة قبل أن يندد بهجوم غوغائيين على مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير الماضي ، وبسبب إصراره على نشر تغريدات تخمينية بأنه كان الفائز الحقيقي لانتخابات الرئاسة عام 2020.

ولم يقدم ترامب دليلا على نظريته بشأن نتيجة الانتخابات. وتم رفض محاولاته لمنع إعلان فوز بايدن في العديد من المحاكم.

وقال ميلر إن المنصة الجديدة ستحدد من جديد "اللعبة بالكامل" وسيكون هناك عشرات الملايين من المستخدمين.

كان ترامب أكثر استخدامًا لتويتر عن أي سياسي أمريكي آخر في العصر الحديث، وغالبا ما كان يستخدم هذه المنصة للإعلان عن تحولات كبرى في السياسة أو إجراء تغييرات في أفراد إدارته الرئيسيين.

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