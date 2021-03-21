أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الإسكان: طرح مشروعات مياه شرب بـ192 قرية في المنيا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

Print
الإسكان: طرح مشروعات مياه شرب بـ192 قرية في المنيا ضمن مبادرة "حياة كريمة" الإسكان: طرح مشروعات مياه شرب بـ192 قرية في المنيا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

مصراوي Masrawy

10:10 م الأحد 21 مارس 2021

(مصراوي):

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم طرح تنفيذ مشروعات مياه شرب بـ192 قرية بـ5 مراكز بمحافظة المنيا بتكلفة تقديرية مليار و932 مليون جنيه ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسهم أيضًا في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالينا بالريف المصري من خلال المشروعات التي سيتم تنفيذها.

وأضاف المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، أنه تم طرح أعمال تنفيذ محطات مياه شرب ومد وتدعيم خطوط المياه للمناطق المحرومة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية، موضحًا أن الأعمال تشمل تنفيذ 4 محطات مياه جديدة: بمراكز العدوة ومغاغة (محطة جزيرة شارونة)، (محطة مياه بني حسن الشروق) بمركز أبوقرقاص، (محطة جنوب ملوي) بمركز ملوي، بالإضافة إلى تنفيذ توسعات (محطة مياه ديرمواس المرشحة)، وجارٍ عمل التصميمات والجسات لأماكن المحطات المقترحة.

وأشار رئيس شركة مياه المنيا، إلى أنه تم طرح تنفيذ 13 مشروعًا لـ81 قرية، وجارٍ أعمال البت والترسية، بجانب بدء طرح أعمال المد والتدعيم لشبكات المياه للمناطق المحرومة لـ17 مشروعًا بـ104 قرية بمركز الجرائد، مؤكدًا أنه يتم التنسيق مع كل من محافظة المنيا والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وجهاز التعمير بالمنيا، لتنفيذ مشروعات المبادرة بمختلف مراحلها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية