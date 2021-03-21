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"الحجرف" و"العاصمي" يتباحثان بشأن التربية والتعليم مع "مجلس التعاون"

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"الحجرف" و"العاصمي" يتباحثان بشأن التربية والتعليم مع "مجلس التعاون" "الحجرف" و"العاصمي" يتباحثان بشأن التربية والتعليم مع "مجلس التعاون"
في ظل الجائحة وما فرضته من تحديات كبيرة على "المنظومة" في دول المجلس

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح مبارك الحجرف اليوم، مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومكتب التربية العربي، ونوَّه الأمين العام بما صدر من المجلس الأعلى من قرارات تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات كافة، لاسيما في مجال التربية والتعليم من خلال الدور الذي يقوم به مكتب التربية العربي لدول الخليج، وعبَّر عن تقديره للجهود التي يقوم بها المكتب في تعزيز التعاون، خصوصاً في ظل جائحة كورونا وما فرضته من تحديات كبيرة على منظومة التربية والتعليم في دول المجلس.

من جانبه، أشاد المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون القائم مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لتحقيق توجيهات قادة دول المجلس بما يخدم مسيرة التعليم في الدول الأعضاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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